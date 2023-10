Gastkommentar von Hedwig Richter

Etwas ist anders geworden in der Welt. Die Luft wird dünner, das Licht nimmt ab. Und dann die Sache mit dem Klima. Was heißt es, in diesen Zeiten zu wählen? Je drängender die Probleme werden, je multipler die Krisen, je mehr sich akkumuliert an Hass, an CO2, an vergifteten Meeren, an Menschen auf der Flucht, desto mehr sucht man nach Ausflüchten. In diesen Zeiten zu wählen, politisch zu sein, eine Bürgerin: Das hieße aber, sich der Klimakrise zu stellen.