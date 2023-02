Kommentar von Jan Heidtmann

Tagtäglich wird in Berlin über einen neuen Senat verhandelt. Jeder spricht mit fast jedem, die CDU mit der SPD, die Grünen wiederum mit der SPD sowie der Linken und auch mit der CDU. Beobachter zählen die Verhandlungsstunden, um mögliche Bündnisse zu erahnen. Sechs dauerten die Gespräche zwischen CDU und SPD, sieben die zwischen CDU und Grünen. Ein handfestes Ergebnis wird es so bald nicht geben, doch bereits jetzt bieten die Verhandlungen genug Stoff für ein Proseminar an einer politischen Fakultät. Titel: Über die Biegsamkeit in der Politik.