Sahra Wagenknecht gründet nun also ihre eigene Partei und will der AfD Wähler abspenstig machen. Ob das gelingt? Fest steht jedenfalls: Links oder gar vernünftig sind ihre Einstellungen nicht.

Kommentar von Joachim Käppner

Abspaltung von der Abspaltung: Die Linke löste sich von der SPD, um nun ihrerseits durch ihren abtrünnigen Politstar dasselbe Schicksal zu erleiden. Auf Zellteilungen versteht man sich in diesem Lager, in der Regel zum Schaden aller Beteiligten. Sahra Wagenknechts Ausführungen zu ihrer künftigen Partei vor der Bundespressekonferenz klangen wie gewohnt selbstsicher. Viel sprachen sie und ihre Mitstreiter, die allerdings eher wie ein Sahra-Fanklub wirkten, von der Vernunft, die wieder einziehen müsse in die Politik.