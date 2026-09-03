Dass einige Abgeordnete den Thüringer Landesverband verlassen, ist angesichts der ständigen Attacken der Parteigründerin nachvollziehbar. Von ihrem Zerstörungseifer profitieren vor allem Höcke und seine rechtsextreme AfD.

Sahra Wagenknecht will lieber mit wechselnden Mehrheiten und unter Einbezug der AfD regieren (lassen). Die Regierungsbeteiligung in Thüringen ist für sie so etwas wie der Sündenfall.

Vier Thüringer Landtagsabgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben in dieser Woche die Partei verlassen, drei von ihnen auch die Fraktion. Wer kann es ihnen verdenken?