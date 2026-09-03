Vier Thüringer Landtagsabgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben in dieser Woche die Partei verlassen, drei von ihnen auch die Fraktion. Wer kann es ihnen verdenken?
MeinungKrach im BSWVon Strategie kann bei Wagenknecht keine Rede sein
Kommentar von Tim Frehler
Lesezeit: 1 Min.
Dass einige Abgeordnete den Thüringer Landesverband verlassen, ist angesichts der ständigen Attacken der Parteigründerin nachvollziehbar. Von ihrem Zerstörungseifer profitieren vor allem Höcke und seine rechtsextreme AfD.
Lesen Sie mehr zum Thema