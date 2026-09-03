Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrach im BSWVon Strategie kann bei Wagenknecht keine Rede sein

Portrait undefined Tim Frehler

Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 1 Min.

Sahra Wagenknecht will lieber mit wechselnden Mehrheiten und unter Einbezug der AfD regieren (lassen). Die Regierungsbeteiligung in Thüringen ist für sie so etwas wie der Sündenfall.
Sahra Wagenknecht will lieber mit wechselnden Mehrheiten und unter Einbezug der AfD regieren (lassen). Die Regierungsbeteiligung in Thüringen ist für sie so etwas wie der Sündenfall.
Sean Gallup/Getty Images

Dass einige Abgeordnete den Thüringer Landesverband verlassen, ist angesichts der ständigen Attacken der Parteigründerin nachvollziehbar. Von ihrem Zerstörungseifer profitieren vor allem Höcke und seine rechtsextreme AfD.

SZ bei Google bevorzugen

Vier Thüringer Landtagsabgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben in dieser Woche die Partei verlassen, drei von ihnen auch die Fraktion. Wer kann es ihnen verdenken?

Zur SZ-Startseite

MeinungDiplomatie
:Putin hat diese klare Antwort verdient

SZ PlusKommentar von Nicolas Richter
Portrait undefined Nicolas Richter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite