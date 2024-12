Kommentar von Alexander Hagelüken

So viel Drama war selbst in der dramensatten Geschichte von VW noch nie: Fünf Tage rangen Management und Gewerkschaft bis tief in die Nacht, bis jetzt ein Sparplan steht. Das ist erst mal eine gute Nachricht, weil eine Fortsetzung des monatelangen Streits die Probleme verschlimmert hätte: Wer kauft Autos einer Firma, die ständig negative Schlagzeilen macht?