Man stelle sich einmal vor, der eigene Chef will den Laden dichtmachen – und man erfährt davon aus der Zeitung. Genau so geht es gerade Zehntausenden Beschäftigten bei Volkswagen. Denn jemand aus der obersten Management-Riege hat Ende Juni angebliche Sparpläne durchgestochen. Seitdem wabern Gerüchte über einen gigantischen Stellenabbau und Werksschließungen umher, die das halbe Land in Aufruhr versetzen.
MeinungAutoindustrieDer VW-Chef sollte endlich ehrlich mit seinen Beschäftigten sprechen
Kommentar von Paulina Würminghausen
Lesezeit: 2 Min.
Stellenabbau, Werksschließungen: Es kursieren viele Gerüchte bei Europas größtem Autobauer, doch wenig Belastbares. Oliver Blume ist den Angestellten Klarheit schuldig.
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