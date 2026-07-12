Man stelle sich einmal vor, der eigene Chef will den Laden dichtmachen – und man erfährt davon aus der Zeitung. Genau so geht es gerade Zehntausenden Beschäftigten bei Volkswagen. Denn jemand aus der obersten Management-Riege hat Ende Juni angebliche Sparpläne durchgestochen. Seitdem wabern Gerüchte über einen gigantischen Stellenabbau und Werksschließungen umher, die das halbe Land in Aufruhr versetzen.