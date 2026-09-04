Die ganz große Eskalation ist bei VW erst einmal abgewendet. Das ist die gute Nachricht. All die harten Worte, die in den vergangenen Wochen von Seiten der Arbeitnehmervertreter in Richtung Konzernvorstand gefallen sind, haben nicht dazu geführt, dass eine Einigung unmöglich wurde. Das Vertrauen sei beschädigt, hatte Betriebsratschefin Daniela Cavallo noch vor wenigen Tagen über VW-Chef Oliver Blume gesagt. Und dann noch den Nachsatz angefügt: „Noch nicht irreparabel.“

Offenbar hat es Hans Dieter Pötsch, der altgediente Aufsichtratschef, gemeinsam mit Oliver Blume irgendwie auf den letzten Metern noch geschafft, das richtige Werkzeug zu finden, um das Verhältnis aller Beteiligten zu kitten. Doch der Friede im VW-Reich könnte weiterhin brüchig bleiben. Denn das Sparpaket, das der Aufsichtsrat nun doch abgesegnet hat, lässt weiterhin viele Fragen offen. Und deshalb auch viele Möglichkeiten, sich weiter hinter den Kulissen zu streiten. 50 000 Stellen, so sind sich nun alle Parteien des Gremiums einig, müssten bis 2030 zusätzlich wegfallen, um das Ziel von neun Prozent Gewinnmarge zu schaffen.

Der Vorstand braucht kluge Konzepte

Das alles ist erst einmal ein Rechenspiel. Wo diese Jobs gestrichen werden und vor allem, wie das genau an den Stellen geschehen soll, an denen es nötig ist, ist erst einmal offen. Klar ist: Betriebsbedingt kündigen kann VW niemandem bis Ende 2030. Ob allein durch Altersteilzeit und Abfindungen so viele Menschen freiwillig gehen, wie sich der Vorstand das wünscht, ist fraglich. Und auch dann: Wie stellt man sicher, dass die gehen, die man loshaben möchte? Für all das muss sich der Vorstand nun kluge Konzepte überlegen. Immerhin kann er jetzt damit anfangen.

Ähnliches gilt für die Zukunft der Werke. In diesem Punkt hat sich Oliver Blume maximale Freiheit verschafft. Dass schriftlich festgehalten ist, dass von 2031 an schrittweise keine neuen Aufträge für vier deutsche Fabriken vorhanden sind, wirkt wie eine Lappalie, doch es ist wichtig. Denn nur so kann eine Debatte offen geführt werden, an deren Ende möglicherweise steht, dass in wenigen Jahren nicht mehr an allen bisherigen deutschen Standorten VW-Autos gebaut werden. Der Vorstand wird aber auch an seinen Bemühungen gemessen werden, Alternativ-Lösungen zu finden. Gelingt ihm das, wäre es ein großer Erfolg.

Kundenbetreuung könnte eine Chance sein

Überhaupt ist die Einigung für den VW-Chef Chance und Verantwortung zugleich. Wer einem Konzern einen so radikalen Sparkurs verordnet wie Blume, muss auch beweisen, dass er das Geld des Unternehmens in die richtigen Themen und Produkte investiert. Nur dann rechtfertigt er das Vertrauen, das der Aufsichtsrat nun erneut in ihn gesetzt hat.

Blume muss zeigen, dass er VW schneller und effizienter machen kann. Dass er die richtigen Partner auswählt, um bei der Software mit der Konkurrenz aus China und den USA mithalten zu können. Vor allem muss er zeigen, dass VW wieder Autos in einer Qualität bauen kann, die sich von den neuen Wettbewerbern aus Fernost abhebt. Die VWs müssen nicht unbedingt billiger sein, aber es muss wieder klar werden, dass ein VW für mehr Geld auch mehr bietet. Das gilt übrigens nicht nur für den Autokauf, sondern auch für die Betreuung der Kunden danach. Dort haben chinesische Hersteller noch Schwächen. Es wäre klug, diese auszunutzen.