Gut, dass die Gewerkschaft und das Land Niedersachsen eingelenkt haben. Trotzdem ist der Kompromiss nur ein Anfang. Ob er ausreicht, um VW wieder in die Spur zu bekommen, liegt jetzt an Vorstandschef Blume.

Die ganz große Eskalation ist bei VW erst mal abgewendet. Das ist die gute Nachricht. All die harten Worte, die in den vergangenen Wochen seitens der Arbeitnehmervertreter in Richtung Konzernvorstand gefallen sind, haben nicht dazu geführt, dass eine Einigung unmöglich wurde. Das Vertrauen sei beschädigt, hatte Betriebsratschefin Daniela Cavallo noch vor wenigen Tagen über VW-Chef Oliver Blume gesagt. Und dann noch den Nachsatz angefügt: „Noch nicht irreparabel.“