Kommentar von Christina Kunkel

Zu viel Sicherheit kann lähmen. Sie kann träge machen, blind für Realitäten. Und denen muss sich VW jetzt stellen. Eine davon ist, dass längst andere vorbeigezogen sind auf dem Automarkt der Zukunft – zuerst Tesla und mittlerweile auch die Chinesen. Um dagegenzuhalten, braucht es harte Einschnitte. Diese will VW jetzt durchsetzen: Die Job-Garantie bis 2029 soll aufgekündigt werden, ganze Werke stehen zur Disposition. So etwas gab es noch nie in Deutschlands größtem Industriekonzern. Doch es ist höchste Zeit dafür.