Noch höhere Mieten in der Hauptstadt? Die größten deutschen Wohnkonzerne geben sich vor ihrer Fusion versöhnlich. Das zeigt: Die fast schon revolutionäre Stimmung in Berlin zeigt Wirkung. Gut so.

Kommentar von Jan Heidtmann, Berlin

Mehr Drama geht kaum. Am Pfingstsonntag noch demonstrierten einige Tausend Menschen auf den Straßen Berlins. Mit Plakaten und Trommeln zogen sie quer durch die Innenstadt, um gegen die rasante Steigerung der Mieten zu protestieren. An diesem Dienstag dann verkündeten die zwei größten börsennotierten Wohnungsunternehmen Deutschlands, dass sie sich zusammenschließen wollen. Allein im Großraum Berlin würde das neue Unternehmen mehr als 150 000 Wohnungen besitzen - rund zehn Prozent des gesamten Bestandes in der Stadt. Was da geschieht, folgt der obersten Lehre für Drehbuchautoren: Konflikt, Konflikt und nochmals Konflikt.

Die Ohnmacht der Mieter gegenüber den Vermietern ist die soziale Frage, die die Menschen derzeit mobilisiert, nicht nur in Berlin. Doch in der Hauptstadt hat sich das Problem besonders zugespitzt. Die Wohnkosten sind gestiegen wie in keiner anderen deutschen Metropole, und es scheint kein Mittel dagegen zu geben. Zuletzt ist auch der Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Das schafft eine fast revolutionäre Stimmung, nahezu die Hälfte der Berliner findet es inzwischen überlegenswert, große Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften. Derzeit sammelt die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" Stimmen für einen Volksentscheid im Herbst. Die Ankündigung der Deutsche Wohnen, nun mit der Vonovia zu fusionieren, wird das Vorhaben weiter befeuern.

So viel ist klar: Vonovia und Deutsche Wohnen machen ihre Zugeständnisse nicht aus Nächstenliebe

In einer eilends anberaumten Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gaben sich die Chefs der beiden Unternehmen nun konziliant. Die Fusion sei "kein smarter Deal", sondern ein "Angebot an die Stadt": 20 000 Wohnungen des neuen Konzerns würden an den Senat verkauft werden, in den verbleibenden würden die Mieten in den kommenden drei Jahren nur um ein Prozent steigen. Zugleich wolle man 13 000 neue Wohnungen bauen, ein Drittel davon als Sozialwohnungen. Es wären Schritte hin zu dem Ziel, das Bürgermeister Müller in der Pressekonferenz so beschrieb: "Wir wollen, dass sich die Menschen in unserer Stadt die Mieten leisten können."

Dass Vonovia und Deutsche Wohnen diese Zugeständnisse nicht aus reiner Nächstenliebe machen, ist allen Beteiligten klar. Die Proteste auf der Straße, Initiativen wie die Forderung nach Enteignung, aber auch der gescheiterte Mietendeckel haben den Druck auf die Vermieter in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Dieser Konflikt muss am Leben gehalten werden - zum Schutz der Mieter.