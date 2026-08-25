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VolkswagenOlli muss wieder Herr Blume sein

Lesezeit: 2 Min.

Wolfsburg kennt er schon immer: VW-Chef Oliver Blume ist in der Gegend aufgewachsen, den Mitarbeitern bot er das Du an.
Wolfsburg kennt er schon immer: VW-Chef Oliver Blume ist in der Gegend aufgewachsen, den Mitarbeitern bot er das Du an. Foto: Friedrich Bungert

Der Chef des größten deutschen Autobauers galt den Mitarbeitern mal als einer von ihnen. Jetzt muss er ihnen einen drastischen Sparkurs erklären.

Von Jan Schmidbauer

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Als Oliver Blume vor vier Jahren an die Spitze des VW-Konzerns rückte, war bei vielen Mitarbeitern eine leise Begeisterung spürbar, ganz sicher aber: Optimismus. Es sah ja fast so aus, als wechsle da einer von ihnen auf den mächtigsten Posten in der deutschen Autoindustrie.

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