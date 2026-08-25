Der Chef des größten deutschen Autobauers galt den Mitarbeitern mal als einer von ihnen. Jetzt muss er ihnen einen drastischen Sparkurs erklären.

Als Oliver Blume vor vier Jahren an die Spitze des VW-Konzerns rückte, war bei vielen Mitarbeitern eine leise Begeisterung spürbar, ganz sicher aber: Optimismus. Es sah ja fast so aus, als wechsle da einer von ihnen auf den mächtigsten Posten in der deutschen Autoindustrie.