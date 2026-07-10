All die Fehler, die der Konzern bei der Wende zum E-Auto gemacht hat, standen bereits vor 30 Jahren in einem berühmten Buch. An den Versäumnissen sind nicht nur Manager schuld – sondern vor allem die Eigentümer.

Vor zehn Jahren, der heutige VW-Chef Oliver Blume war gerade ein Jahr Porsche-Chef, erklärte er in einem Interview sein Zeitmanagement so: „Ich notiere, an welchen Tagen mir welche Themen wichtig sind. Für die reserviere ich Zeit.“ Den Rest baue er drum herum. Ach, hätte Blume doch einen dieser Kalenderblöcke dafür reserviert, ein berühmtes Buch zu lesen namens „The Innovator’s Dilemma“. Vielleicht stünde es jetzt besser um Volkswagen. Vielleicht hätten das aber auch lieber die VW-Eigentümer tun sollen: die Familien Porsche und Piëch, die Vertreter des Landes Niedersachsen, die Investoren aus Katar.