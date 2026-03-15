Zum Hauptinhalt springen

MeinungEU-ParlamentDas ist nicht nur eine Chatgruppe, das ist gefährlich

Portrait undefined Josef Kelnberger

Kommentar von Josef Kelnberger

Lesezeit: 1 Min.

Mary Khan ist AfD-Politikerin im Europäischen Parlament und war Teil der Chatgruppe mit EVP-Mitarbeitern, die für Aufsehen sorgt.
Mary Khan ist AfD-Politikerin im Europäischen Parlament und war Teil der Chatgruppe mit EVP-Mitarbeitern, die für Aufsehen sorgt. Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil

Fraktionsmitarbeiter der EVP haben sich mit den drei rechten Fraktionen bis hin zur AfD über Änderungen an einem Gesetzentwurf ausgetauscht. Manfred Webers Autorität ist angekratzt.

Die Europäische Volkspartei (EVP) wird an diesem Mittwoch eine Party zum 50. Gründungsjubiläum feiern. Das Bündnis aus Christdemokraten und Konservativen darf sich dabei zu Recht als treibende Kraft der europäischen Einigung rühmen. Überlagert wird das Fest aber, zumindest aus deutscher Sicht, von der Frage: Begibt sich die EVP im Europaparlament unter Führung des CSU-Politikers Manfred Weber in gefährliche Nähe zu Nationalisten und gar Rechtsextremen? Verrät sie damit ihr eigenes Erbe?

Zur SZ-Startseite

MeinungJobs
:Warum fördert der Staat Teilzeit, wenn er Vollzeit will?

SZ PlusKolumne von Frauke Brosius-Gersdorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite