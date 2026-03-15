Die Europäische Volkspartei (EVP) wird an diesem Mittwoch eine Party zum 50. Gründungsjubiläum feiern. Das Bündnis aus Christdemokraten und Konservativen darf sich dabei zu Recht als treibende Kraft der europäischen Einigung rühmen. Überlagert wird das Fest aber, zumindest aus deutscher Sicht, von der Frage: Begibt sich die EVP im Europaparlament unter Führung des CSU-Politikers Manfred Weber in gefährliche Nähe zu Nationalisten und gar Rechtsextremen? Verrät sie damit ihr eigenes Erbe?