Gesetze haben etwas Beruhigendes. Sie legen fest – vermeintlich eindeutig –, was richtig ist und was falsch, was man tun darf und was nicht. Sie schaffen Ordnung im Chaos. Ohne Gesetze gibt es keine Zivilisation.

Das gilt nicht nur im Inneren von Staaten, sondern auch im Äußeren, zumindest in der Theorie. Die viel zitierte „regelbasierte Weltordnung“, die derzeit dahinstirbt, war der Versuch, den Umgang von Staaten miteinander Gesetzen zu unterwerfen. Einer der wichtigsten Grundsätze war dabei, dass der Einsatz militärischer Gewalt, sehr grob gesagt, nur zur Selbstverteidigung erlaubt ist. Das sogenannte jus ad bellum – die Rechtsnormen, die regeln, wann das Kriegführen erlaubt ist – ist ziemlich strikt.

Die Realität sieht freilich anders aus. Sie ist kriegerisch, siehe Ukraine, siehe Nahost. Politiker mahnen zwar oft, dass „die Stärke des Rechts“ nicht übertrumpft werden dürfe durch „das Recht des Stärkeren“. Aber eigentlich klingt das längst nicht mehr wie eine Warnung vor einer zukünftigen Gefahr, sondern wie die treffende Beschreibung der Gegenwart.

Von der „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ sprach Clausewitz

Man kann lange darüber streiten, ob das Kriegsvölkerrecht überhaupt je einen Waffengang verhindert hat, zu dem ein Staat entschlossen war. Sicher scheint heute zu sein: Krieg ist für sehr viele Regierungen wieder zu einer akzeptierten „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ geworden, wie der preußische Offizier und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz es einst ausgedrückt hat.

Wenn das stimmt, wenn es um Politik geht – um die gesamte unübersichtliche Mixtur aus Interessen, Ressentiments, Geschichte, Ideologie, innen- und außenpolitischen Zwängen, Sicherheit, Wirtschaft und Macht –, dann reicht es nicht, nur die mageren juristischen Grundsätze des jus ad bellum heranzuziehen, um zu bewerten, ob ein Krieg gerechtfertigt ist oder nicht. Täte man das, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Israels Angriff auf die iranischen Atomanlagen genauso illegal ist wie Russlands Überfall auf die Ukraine. In beiden Fällen ging den Militärschlägen schließlich keine unmittelbare Aggression der attackierten Seite voraus – wogegen sollten sich Israel und Russland also verteidigen dürfen?

Aber diese Bewertung wäre offensichtlich absurd. Man kann nicht ernsthaft so tun, als sei Russlands imperialer Feldzug gegen ein souveränes Nachbarland das Gleiche wie Israels Präventivschlag gegen ein Regime, das die Vernichtung des jüdischen Staats fordert, das jahrzehntelang Stellvertreterkriege geführt hat und zudem auf dem Weg ist, sich Atomwaffen zu beschaffen. Dieses apokalyptische Risiko kann eine israelische Regierung schlicht nicht eingehen, auch wenn es nicht in den nächsten Stunden oder Tagen droht, sondern erst in einigen Monaten oder Jahren.

Wer kämpft gegen wen – und vor allem: mit welchen Zielen?

Juristisch gesehen mag es bedeutend sein, welcher Kampfjet zu welchem Zeitpunkt die erste Bombe abgeworfen hat. In politischer Hinsicht aber ist es mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, wer gegen wen Krieg führt und mit welchen Zielen, womöglich sogar für welche Werte. Ob eine Diktatur eine Demokratie überfällt, um sie zu liquidieren, oder ob eine Demokratie mit militärischen Mitteln versucht, einem Feindstaat die Möglichkeit zu verwehren, sich nuklear zu bewaffnen.

Vor dem Gesetz sind alle gleich – bei einer Verhandlung in einem Amtsgericht ist das eine wünschenswerte Maxime. Deswegen trägt die Göttin Justitia eine Augenbinde, sie sieht nicht, wer vor ihr steht. In der internationalen Politik versperrt so eine Binde jedoch den Blick auf alle moralischen und politischen Unterschiede zwischen Staaten und Regierungen, die zuweilen fundamental sind. Israel ist, bei aller gerechtfertigten und notwendigen Kritik an seiner derzeitigen Regierung, kein reaktionärer Aggressor wie Russland, Iran ist kein unschuldiges Opfer wie die Ukraine.

Das ist vielleicht keine befriedigende Feststellung für Freunde des Völkerrechts. Doch die Realität, das mag man bedauern oder nicht, wird nun einmal sehr viel stärker von der Politik geprägt als vom Recht. Die Stärke des Rechts, seine absolute, abstrakte Gültigkeit, so wünschenswert sie wäre, ist eine Illusion – zumindest was Krieg und Frieden angeht. Das Recht des Stärkeren ist die Wirklichkeit, in der wir leben.

Rechtsnormen, deren Durchsetzung niemand erzwingen kann

Man muss sich deswegen natürlich nicht vom Völkerrecht lossagen. Aber man sollte sich vielleicht schon die Frage stellen, ob es unter diesen Umständen nicht besser wäre, dass „die Stärkeren“ eben nicht nur in Moskau, in Teheran, in Peking oder Pjöngjang sitzen. Dass man – also der Westen, oder das, was davon in Zeiten Donald Trumps noch übrig ist – der Internationale der Diktaturen mit mehr begegnet als mit Paragrafen in völkerrechtlichen Abkommen: mit ebenbürtiger Stärke. Dass Rechtsnormen, an die sich Staaten wie Russland, China oder Iran ohnehin nicht halten und deren Durchsetzung niemand erzwingen kann, eventuell nicht zwangsläufig die tauglichsten Leitlinien für eigenes Handeln sind.

Ein wichtiger Einwand: Das jus ad bellum, das Recht zum Krieg, wird ergänzt durch das jus in bello, das Recht im Krieg. Dieses schreibt den Kriegsparteien vor, wie sie kämpfen dürfen, vor allem aber: wie nicht. Willkürliche, unterschiedslose Angriffe auf Zivilisten sind danach ebenso verboten wie jede andere Art von Gewalt, die nicht die kämpfende Truppe trifft: Hunger, Vertreibung, Belagerung, Deportationen.

Bei diesem humanitären Kriegsvölkerrecht kann es keinen realpolitischen Rabatt geben. Nicht jede Regierung kann frei entscheiden, ob sie kämpfen muss. Aber jede Regierung kann entscheiden, wie sie kämpft. Das gilt selbstverständlich auch für Israel. Auch eine großzügige politische Interpretation, was im Rahmen der Selbstverteidigung erlaubt ist, befreit die israelische Regierung nicht von der Pflicht, sich an die humanitären Regeln zu halten. In Gaza hat Israel sämtliche Grenzen, die das jus in bello vorgibt, längst überschritten, auch wenn der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas völkerrechtlich völlig legal ist. Es wäre ein schwerer Fehler Israels, diesen Völkerrechtsbruch in Iran zu wiederholen.