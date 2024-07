Kommentar von Stefan Kornelius

Was der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán auch tut – es wirkt künstlich aufgeblasen. Diese Reise mit großer Geste nach Kiew und Moskau war eine Nummer zu groß für diesen Botschafter aus Budapest. Auch ein ukrainischer und ein russischer Präsident wissen, dass der Mann als Marketingfachmann und nicht als Vertreter der Europäischen Union unterwegs ist. Nun also Teil drei in diesem Jet-Set, diesmal führte die Route nach Peking, wieder mit der Botschaft, dass es nun genug sei mit dem Krieg, und Frieden gestiftet werden müsse. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte selbstredend keine Einwände. Weil Ungarn auch Mitglied der Nato ist, wird Orbán zum Abschluss seiner Weltumrundung am Dienstag in Washington zum Gipfel eintreffen und den versammelten Bündnisbrüdern und -schwestern mitteilen, dass jetzt die Zeit für einen Frieden gekommen sei.