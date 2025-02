Es ist gut und richtig, wenn die Nato-Länder demnächst mehr für ihre Sicherheit tun. Aber wichtig ist nicht allein, wie viel sie aufwenden. Vor allem kommt es darauf an, dass künftig nicht mehr jeder seinen eigenen Panzer baut.

Es wäre interessant zu wissen, was Historiker irgendwann über die Konsequenzen der Sicherheitskonferenz von 2025 zu berichten haben: Reagierten Europas Staaten schnell genug auf jene Tage, in denen die alte, transatlantische Welt innerhalb von ein paar Stunden in einem Münchner Hotel unterging?