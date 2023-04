F-35 aus den USA in Israel: Die Bundeswehr wartet noch auf solche modernen Jets.

Boris Pistorius will dem notorisch schleppenden Beschaffungswesen per Erlass Beine machen. Den Versuch ist es wert.

Kommentar von Mike Szymanski

Im Kampf gegen das träge Beschaffungswesen der Bundeswehr will der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schon den Weg zum Erfolg gefunden haben: Ein Erlass aus der Spitze des Ministeriums schreibt den Beschaffern im Kern vor, dass mit sofortiger Wirkung der "Faktor Zeit" für ihre Arbeit bestimmend sei. Soll so einfach - per Anordnung von oben - umzusetzen sein, woran mindestens drei Amtsvorgängerinnen, Expertengruppen und eine frühere Rüstungsstaatssekretärin, die aus der Welt der Wirtschaft kam, gescheitert waren? Einen Versuch ist es wert.