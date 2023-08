Kommentar von Joachim Käppner

Als Ursula von der Leyen noch Verteidigungsministerin war, besuchte sie im Pentagon ihren US-Kollegen James Mattis, einen ehemaligen General der Marines, der ungeachtet seines Spitznamens "Mad Dog" als letzter Vernünftiger in der Trump-Administration galt. In dieser Eigenschaft versuchte der "Verrückte Hund" überraschend einfühlsam, den Deutschen zu erklären, dass es gerade bei diesem Präsidenten keine gute Idee sei, der Nato einen Verteidigungsetat in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu versprechen und es dann als Friedenspolitik zu verkaufen, sich nicht die Spur daran zu halten. Von der Leyen hatte zwar hier und dort mehr Geld für die Bundeswehr herausschlagen können, etwa für den Wiederaufbau der sträflich vernachlässigten Panzertruppe, doch insgesamt nur im Promillebereich. Zur Strafe tobte Trump, rief vor Anhängern theatralisch und auf Kanzlerin Merkel gemünzt, "Angela, you got to pay", und drohte, die US-Truppen aus Deutschland abzuziehen.