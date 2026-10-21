Die Bundeswehr sieht sich direkt von Russland bedroht. Das geht aus einem internen Papier hervor, das der Süddeutschen Zeitung und dem WDR vorliegt. Nach den Drohnenvorfällen in Leipzig/Halle und Wunstorf stuft sie die russische Gefahr jetzt als „erheblich“ ein. Es ist die zweithöchste Kategorie auf ihrer Skala. Seit mehr als vier Jahren führt Russland einen grausamen Krieg gegen die Ukraine, und die Bundeswehr hat nun Anlass, sich ernsthaft bedroht zu sehen.