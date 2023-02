Kommentar von Markus Balser

Was es bedeutet, im Deutschlandtempo unterwegs zu sein? Millionen Pendler wissen das nur zu gut. Das Land, das Autos erfand, das größte Bahnnetz in Europa aufbaute und Klima-Vorreiter sein will, ist zur Republik des Stillstands mutiert. Züge verspäten sich auf maroden Trassen oder fallen gleich ganz aus, Autos und Lkws werden auf kilometerlange Umwege geschickt, weil baufällige Brücken den Verkehrsmassen nicht standhalten. Und die gesetzlichen Klimaziele des Sektors sind auch in diesem Jahr unerreichbar, weil sich ausgerechnet beim Thema Mobilität in Deutschland politisch viel zu wenig bewegt.