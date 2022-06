Felor Badenberg wird Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ihre Berufung ist symbolträchtig - nicht nur, weil sie die erste Frau in dieser Position ist.

Von Ronen Steinke

Diese Texte seien oft so haarsträubend, "manchmal müsste man Schmerzensgeld bekommen fürs Lesen", so lästerte Felor Badenberg kürzlich bei einer Tagung vor Sicherheitsbeamten in Mainz. Gemeint waren Texte aus der Feder von AfD-Politikern. Zum Beispiel Wahlkampfreden. Oder Facebook-Postings von Leuten wie Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Rechtsaußen.