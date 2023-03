Unzumutbar? Übertrieben? Gar illegal? Was Verdi und die EVG am Montag veranstalteten, war ein gesitteter Kampf - gemessen an Frankreich geradezu spießig.

Kommentar von Joachim Käppner

Bahnkunden sind Kummer gewohnt - und ebenso, sich vor diesem Kummer in Sarkasmus zu retten. So auch am Streikmontag, von dem berichtet wird: Verirrte Fahrgäste sagten auf einem Bahnsteig, wo weit und breit kein Zug zu sehen war, dies sei nun auch nicht groß anders als an ganz normalen Tagen.