2035 also ist Schluss - gut so

Kommentar von Max Hägler

Es ist ein gewaltiges Paket, das die Europäische Kommission am Mittwoch vorgelegt hat. Das Ziel ist groß, der Kohlendioxidausstoß in Europa soll deutlich heruntergefahren werden, der Klimawandel gebremst werden. Die Folgen für die Europäer werden erheblich sein: Der "Green Deal" verändert das Arbeiten, das Wirtschaften und, ja, auch die Lebensart. Am spürbarsten dürfte das beim Verkehr werden, an dem alle teilnehmen: Endlich gibt es ein klares Datum, von dem an keine Autos mehr neu zugelassen werden, die mit fossilen Kraftstoffen fahren. Denn bis zum Jahr 2035 soll sich der CO₂-Ausstoß bei Pkw um 100 Prozent reduzieren - das wäre, so es endgültig beschlossen wird, ein faktisches Verbot von Benzin und Diesel.