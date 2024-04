Er sägt an ihrem Green Deal: Markus Söder und Ursula von der Leyen.

Kommentar von Vivien Timmler

Wenn man den Mitarbeitern des Europäischen Rechnungshofes glauben darf, dann wollten sie einfach nur "eine Debatte anstoßen". Dass die bereits seit Monaten in vollem Gange ist: geschenkt. Es geht um das Verbrenner-Aus in der EU von 2035 an. Ein Thema, das im aufkeimenden Europawahlkampf ein konservativer Politiker nach dem anderen für sich entdeckt.