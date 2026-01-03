Man muss definitiv kein Anhänger von Nicolás Maduro sein, um die amerikanischen Angriffe auf Venezuela für mindestens abenteuerlich zu halten. Der venezolanische Präsident war längst ein Autokrat, der trotz seiner mutmaßlichen Wahlniederlage 2024 einfach weitergemacht hat, umringt von einer mafiösen Clique. Doch in Ansätzen erinnert diese Attacke an die Invasion 1989 in Panama und den Irak-Krieg 2003. Beides ist kein gutes Zeichen.
MeinungVenezuelaTrump will einen Regimewechsel in Südamerika herbeibomben
Von Peter Burghardt
Ähnliche Interventionen der USA endeten desaströs. Nicht nur das: Russland und China werden nach Trumps Marschbefehl kaum zurückhaltender auftreten.
US-Präsident Donald Trump will einen Machtwechsel in Venezuela. Das erinnert an das Vorgehen im Kalten Krieg.
