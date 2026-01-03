Zum Hauptinhalt springen

MeinungVenezuelaTrump will einen Regimewechsel in Südamerika herbeibomben

Portrait undefined Peter Burghardt

Von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump beim Abendessen an Heiligabend in seinem Club Mar-a-Lago.
US-Präsident Donald Trump beim Abendessen an Heiligabend in seinem Club Mar-a-Lago. (Foto: Alex Brandon/Alex Brandon/AP/dpa)

Ähnliche Interventionen der USA endeten desaströs. Nicht nur das: Russland und China werden nach Trumps Marschbefehl kaum zurückhaltender auftreten.

Man muss definitiv kein Anhänger von Nicolás Maduro sein, um die amerikanischen Angriffe auf Venezuela für mindestens abenteuerlich zu halten. Der venezolanische Präsident war längst ein Autokrat, der trotz seiner mutmaßlichen Wahlniederlage 2024 einfach weitergemacht hat, umringt von einer mafiösen Clique. Doch in Ansätzen erinnert diese Attacke an die Invasion 1989 in Panama und den Irak-Krieg 2003. Beides ist kein gutes Zeichen.

Zur SZ-Startseite

Venezuela
:US-Interventionen in Lateinamerika: Wiederholt sich die Geschichte?

US-Präsident Donald Trump will einen Machtwechsel in Venezuela.  Das erinnert an das Vorgehen im Kalten Krieg.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite