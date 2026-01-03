Zum Hauptinhalt springen

MeinungNach der Entführung MadurosTrump hat für Venezuela keinen Plan

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt

Exil-Venezolaner in Panama feiern US-Präsident Donald Trump für die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.
Exil-Venezolaner in Panama feiern US-Präsident Donald Trump für die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. (Foto: MARTIN BERNETTI/AFP)

Die Clique um den bisherigen Herrscher regiert in Caracas seit mehr als einem Vierteljahrhundert, da wechselt man nicht mal im Handstreich die Strukturen aus. Ähnliche Interventionen der USA endeten stets desaströs. Und Russland und China werden nach Trumps Marschbefehl kaum zurückhaltender auftreten.

