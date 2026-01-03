Dieser Text wurde am Sonntagmorgen aktualisiert.
MeinungNach der Entführung MadurosTrump hat für Venezuela keinen Plan
Kommentar von Peter Burghardt
Die Clique um den bisherigen Herrscher regiert in Caracas seit mehr als einem Vierteljahrhundert, da wechselt man nicht mal im Handstreich die Strukturen aus. Ähnliche Interventionen der USA endeten stets desaströs. Und Russland und China werden nach Trumps Marschbefehl kaum zurückhaltender auftreten.
