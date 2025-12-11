Gebannt schaut man nun bereits seit Wochen darauf, was sich vor der Küste Venezuelas abspielt. Bislang wirft dabei jeder neue Tag mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Ist dort gerade eine moderne Variante der Monroe-Doktrin zu erleben, des US-Imperialismus in Lateinamerika? Handelt es sich um den nächsten Akt des „War on Drugs“, des Krieges gegen die Drogen? Oder steht eine Invasion, wie 1983 in Grenada, unmittelbar bevor?