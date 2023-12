Kommentar von Marc Beise, Vatikanstadt

Ein Kardinal ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden - von der vatikanischen Justiz. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, Angelo Becciu will in Berufung gehen, trotzdem ist es bereits jetzt in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens wurde noch nie ein Kardinal von der Vatikan-Justiz verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Es gibt also auch in dieser Institution, die lange von radikal ausgelebter Macht und großer Geheimniskrämerei geprägt war, Transparenz, Verantwortlichkeit und Rechtsstaatlichkeit.