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MeinungVanessa EmdeEine Hinterbänklerin, ein deutschlandweites Thema

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Kommentar von Meredith Haaf

Lesezeit: 1 Min.

Vanessa Emde nach der ersten Sitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses im Plenarsaal.
Vanessa Emde nach der ersten Sitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses im Plenarsaal.
Katrin Luxenburger/dpa

Die Linke-Fraktion in Berlin will über den Ausschluss der neu gewählten Abgeordneten abstimmen lassen. Für ihre Partei könnte die Personalie am Ende so ein viel größeres Problem werden als gedacht.

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Vanessa Emde, neu gewählte Abgeordnete der Linken in Berlin, wäre nach normalen politischen Maßstäben gar keine Personalie, die der Rede wert ist. Emde ist kein Schwergewicht ihrer Partei und nimmt in ihrer Fraktion buchstäblich den Platz einer Hinterbänklerin ein. Emdes Wohlfühlzone liegt zwischen ihrer Anti-Establishment-Bubble auf Instagram und Palästinademos auf kleinen Plätzen. Dass ihr Name und ihr politisches Schicksal nun deutschlandweites Thema sind, hat mehr mit dem öffentlichen Psychodrama um eine potenzielle linksgeführte Regierung zu tun als mit Emdes Bedeutung.

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