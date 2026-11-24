Es ist richtig, dass die Partei, die künftig die Regierende Bürgermeisterin stellen will, diese Abgeordnete aus ihrer Fraktion ausschließt. Zu diesem Kraftakt darf man gratulieren - und noch einen Wunsch äußern.

Die Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus hat Schluss gemacht mit Vanessa Emde. Das ist nicht schön, aber es ist richtig. Die Abgeordnete, die seit Monaten ihre Parteifreunde auf Trab hält und sich immer weiter verzettelt hat in Provokationen zum Nahost-Konflikt, ist am Dienstagabend aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Ein Kraftakt war das für ihre Partei, vor allem aber eine Demonstration. Die Linke will Berlin regieren, zusammen mit Grünen und SPD. Wenn das überhaupt gelingen kann, dann nur auf Basis eines unmissverständlichen Signals: Mit Judenhass gezündelt wird nicht in der Stadt.