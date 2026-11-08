Dass Vanessa Emde nicht auf ihr Mandat als neu gewählte Abgeordnete des Berliner Senats verzichten will, ist für die Partei Die Linke eine gute Fügung. Die Fraktion hatte Emde nahegelegt, sich von sich aus zurückzuziehen, nicht zuletzt wegen ihrer Position zum Existenzrecht Israels, das sie nicht anerkennen will: Ihrer Meinung nach hätten nur Menschen ein Existenzrecht, nicht aber Staaten. Emde hatte zunächst eine Erklärung der Berliner Fraktion unterschrieben, in der diese sich gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels ausspricht. Später hatte Emde ihre Zustimmung widerrufen. Beim letzten Parteitag der Berliner Linken vor gut einer Woche stand sie außerhalb der Versammlungshalle und demonstrierte mit Palästina-Aktivisten gegen die eigene Partei.