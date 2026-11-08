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MeinungAntisemitismus-DebatteDer Fall Vanessa Emde ist jetzt eine Chance für die Berliner Linke

Kommentar von Christian Zaschke

Lesezeit: 1 Min.

Vanessa Emde (Die Linke) bei der ersten Plenarsitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses Ende Oktober.
Vanessa Emde (Die Linke) bei der ersten Plenarsitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses Ende Oktober.
Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa

Das Verhalten der neu gewählten Abgeordneten ermöglicht es der Partei nun, sie auszuschließen und damit ein Zeichen zu setzen. Nur tun muss sie es.

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Dass Vanessa Emde nicht auf ihr Mandat als neu gewählte Abgeordnete des Berliner Senats verzichten will, ist für die Partei Die Linke eine gute Fügung. Die Fraktion hatte Emde nahegelegt, sich von sich aus zurückzuziehen, nicht zuletzt wegen ihrer Position zum Existenzrecht Israels, das sie nicht anerkennen will: Ihrer Meinung nach hätten nur Menschen ein Existenzrecht, nicht aber Staaten. Emde hatte zunächst eine Erklärung der Berliner Fraktion unterschrieben, in der diese sich gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels ausspricht. Später hatte Emde ihre Zustimmung widerrufen. Beim letzten Parteitag der Berliner Linken vor gut einer Woche stand sie außerhalb der Versammlungshalle und demonstrierte mit Palästina-Aktivisten gegen die eigene Partei.

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