Der US-Präsident lässt in der Karibik den größten Flugzeugträger der Welt auffahren. Da drängt sich die Frage auf: Geht es wirklich um ein paar Drogenboote oder doch um etwas viel Größeres?

Nun also die Operation „Southern Spear“. Donald Trump lässt eine ganze Flugzeugträgergruppe in der Karibik auffahren. Angeblich um Jagd auf Drogendealer zu machen, die sein Verteidigungsminister geflissentlich „Narco-Terroristen“ nennt. Das Wort soll der Sache den Anstrich von Rechtschaffenheit verleihen, als wäre es ein durch internationales Recht zumindest teilweise legitimierter Krieg gegen den Terror.