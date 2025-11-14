Zum Hauptinhalt springen

MeinungEinsatz vor Venezuela:Amerikas Soldaten begehen in Trumps Auftrag gerade Mord und Totschlag

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Die „USS Gerald R. Ford“, hier noch in der Nordsee, ist inzwischen in der Karibik im Einsatz.
Die „USS Gerald R. Ford“, hier noch in der Nordsee, ist inzwischen in der Karibik im Einsatz. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Der US-Präsident lässt in der Karibik den größten Flugzeugträger der Welt auffahren. Da drängt sich die Frage auf: Geht es wirklich um ein paar Drogenboote oder doch um etwas viel Größeres?

Nun also die Operation „Southern Spear“. Donald Trump lässt eine ganze Flugzeugträgergruppe in der Karibik auffahren. Angeblich um Jagd auf Drogendealer zu machen, die sein Verteidigungsminister geflissentlich „Narco-Terroristen“ nennt. Das Wort soll der Sache den Anstrich von Rechtschaffenheit verleihen, als wäre es ein durch internationales Recht zumindest teilweise legitimierter Krieg gegen den Terror.

Ideas
:America Is Great When America Is Good

Those who believe in liberty and dignity must never give in to the forces arrayed against the things we hold dearest.

