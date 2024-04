Nur die steigenden Preise kommen unten an

Die Inflationsrate in den USA steigt wieder deutlich. Das stellt Präsident Biden vor ein echtes Problem. Nur einer wird sich darüber freuen.

Kommentar von Alexander Mühlauer

Es ist eine Zahl, die Joe Biden ganz und gar nicht gefallen kann: 3,5 Prozent. So stark haben die Verbraucherpreise im März in den USA zugelegt - und zwar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es ist ein dermaßen deutlicher Anstieg der Inflation, dass Biden Mühe haben wird, die Kritiker seiner Wirtschaftspolitik zu besänftigen. Sieben Monate vor der Präsidentenwahl hat der Mann im Weißen Haus ein Problem: Die Preise in Amerika steigen - und er wird maßgeblich dafür verantwortlich gemacht.