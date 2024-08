Der Wahlkampf tritt nun in die entscheidende Phase. Plötzlich hat die Demokratin eine Siegchance, weil sie ein sehr amerikanisches Leitmotiv bedient: Aufbruch.

Kommentar von Stefan Kornelius

Nikki Haley, die hartnäckigste Gegnerin Donald Trumps in der republikanischen Partei, könnte bald, wenn schon nicht als Präsidentschaftskandidatin, so doch als Orakel in die Geschichte eingehen. Bereits im Januar prophezeite sie den Wahlsieg für jene Partei, die als erste ihren greisen Kandidaten „in Rente schickt“.