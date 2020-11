Pennsylvania gehört zu den am stärksten umkämpften Staaten der USA. Die oberste Wahlhüterin Kathy Boockvar wird die Auszählung der Stimmen beaufsichtigen - und damit am Ende festlegen, welcher Kandidat in dem Swing State siegt.

Von Stefan Kornelius

Kathy Boockvar, so könnte man behaupten, hat sich ihr Leben lang auf diesen Augenblick vorbereitet. Womöglich wird sie dankbar sein um jeden Tag, den sie zur Vorbereitung nutzen konnte. Denn als Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania, also Innenministerin des Bundesstaats, könnte sie den Schlüssel für die US-Präsidentenwahl in der Hand halten. Die 52-jährige Juristin wird als höchste Staatsbeamtin die Abstimmung und vor allem die Auszählung der Stimmen in Pennsylvania beaufsichtigen, das Wahlergebnis zertifizieren und damit am Ende festlegen, welcher der beiden Kandidaten die 20 Stimmen Pennsylvanias im Wahlleutegremium (Electoral College) erhalten wird.