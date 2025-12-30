Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSATrump kämpft in Venezuela nicht gegen Drogen, sondern um Hegemonie

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 2 Min.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ehrt hier zum Ende des Jahres das Militär in La Guaira. Die USA wollen ihn nicht länger im Amt sehen.
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ehrt hier zum Ende des Jahres das Militär in La Guaira. Die USA wollen ihn nicht länger im Amt sehen. (Foto: HANDOUTS/REUTERS)

Erstmals hat Washington einen Hafen angegriffen und damit seinen alten Anspruch als Vormacht auf dem Kontinent bekräftigt. Ähnliches machten schon frühere US-Präsidenten. Doch etwas ist neu.

Eine Ungeheuerlichkeit, empörend ist die Drohnenattacke der USA auf eine Hafenanlage irgendwo an der venezolanischen Küste – oder auch nur auf einen windschiefen Bootssteg, genau weiß man es bisher ja nicht. Völkerrechtlich ist der Angriff auf das Territorium eines souveränen Staates nicht zu rechtfertigen, nicht einmal als Präventivschlag gegen eine Bedrohung, der man hätte begegnen müssen, ehe sie unbeherrschbar geworden wäre. So zynisch es klingt: Mit dem mörderischen Schiffeversenken der vergangenen Wochen haben die Vereinigten Staaten bewiesen, dass sie sich der vermeintlichen Gefahr durch die Drogenboote zu erwehren wissen. Aber darum ging es gar nicht mit diesem Angriff.

