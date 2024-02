Kommentar von Hubert Wetzel

Wer wissen will, wie es zugehen wird zwischen Amerika und Europa, sollte Donald Trump wieder US-Präsident werden, der weiß es jetzt: Am Dienstag haben die Republikaner im Kongress auf Trumps Geheiß ein Gesetz beerdigt, durch das 60 Milliarden Dollar für die weitere Unterstützung der Ukraine freigegeben werden sollten. Das ist ein beispielloser Vorgang: Ein einzelner Mann, der kein politisches Amt bekleidet, zwingt die Vereinigten Staaten dazu, ihre Verbündeten in Europa im Stich zu lassen. Joe Biden mag Präsident sein. Aber Donald Trump regiert.