Kommentar von Daniel Brössler

In seiner historischen Rede vor dem Kongress in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij über die freie Welt gesprochen, aber nicht zur freien Welt. Selenskij richtete sich nicht an die größere Gemeinschaft des Westens, die seinem von Russland überfallenen Land mit Waffen und Geld zur Seite steht. Es war eine Rede ganz und gar an die Amerikaner und Amerika. Von den Alliierten der USA sprach Selenskij auch, aber in erster Linie als Schicksalsgenossen, deren weiteres Wohlergehen auch davon abhängen wird, wie entschlossen die Amerikaner ihre Unterstützung für den Kampf der Ukrainer fortsetzen. Der eine oder andere, auch in Deutschland, mag sich da nicht genügend gewürdigt fühlen, aber in Selenskijs Washingtoner Auftritt manifestierte sich das eben Unbestreitbare. Ohne die Hilfe der USA gäbe es die freie Ukraine nicht mehr.