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MeinungUSATrump und Swift zeigen mit ihren Spektakeln, dass ein neues „Gilded Age“ angebrochen ist

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Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Lesezeit: 1 Min.

Feuerwerk über Washington: Die Feierlichkeiten des 4. Juli waren nur eines von zwei Großereignissen am Wochenende.
Feuerwerk über Washington: Die Feierlichkeiten des 4. Juli waren nur eines von zwei Großereignissen am Wochenende. J. David Ake/Getty Images via AFP

Der Präsident feiert den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten, der Popstar eine pompöse Hochzeit mit tausend Gästen. Doch für die Mittelschicht ist vieles unbezahlbar geworden.

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Am Wochenende erlebten die USA zwei Großereignisse, die mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Sängerin Taylor Swift und der Footballspieler Travis Kelce heirateten im New Yorker Madison Square Garden. In Washington feierte US-Präsident Donald Trump einen Tag später den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit – mit einer Party, bei der vor allem eine Person im Mittelpunkt stand: er selbst.

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