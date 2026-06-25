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MeinungUSADie Zweifel am Präsidenten sind nicht zu überhören

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Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump hatte mit den US-Senatoren seiner Partei einen „temperamentvollen“ Austausch, wie Beteiligte später berichten.
US-Präsident Donald Trump hatte mit den US-Senatoren seiner Partei einen „temperamentvollen“ Austausch, wie Beteiligte später berichten. Evelyn Hockstein/Reuters

Dank vier Stimmen von den Republikanern passiert eine Iran-Resolution zunächst den Senat. Donald Trump ist blamiert. Doch das war noch nicht das Ende: Jetzt geht’s ums Geld für den Krieg – und die Zwischenwahlen.

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Es war ein denkwürdiges Geschehen. Was gedacht war als gepflegter Austausch über Lunch zwischen Amerikas republikanischem Präsidenten und seiner Mehrheitsfraktion im Senat, entwickelte sich zu einem wütenden Schlagabtausch, das Thema: der Irankrieg. Donald Trump und ein Senator schrien sich sogar lautstark an. Beteiligte sprachen später von einem „offenen“ und „temperamentvollen“ Austausch. Es ging also hoch her Mitte dieser Woche. Nicht, dass es so etwas in den hohen Marmorhallen des US-Kapitols noch nie gegeben hätte. Vor einem guten halben Jahrhundert war Präsident Lyndon B. Johnson berüchtigt dafür, dass er derart – brüllend und mit erhobenem Zeigefinger – widerspenstige Parteifreunde auf Linie mobben wollte.

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