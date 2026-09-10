Der US-Präsident wird normalerweise zur Halbzeit seiner Amtszeit sowieso abgestraft, dieser aber ist besonders unbeliebt. Offenbar rechnet nicht mal er selbst damit, auf gewöhnlichem Weg genug Stimmen zu bekommen.

Die amerikanischen Demokraten dürfen sich freuen, sie haben bei den Zwischenwahlen einen dankbaren Gegner. Er heißt Donald Trump. Normalerweise hält sich der jeweilige US-Präsident aus diesen Midterms weitgehend heraus, aus guten Gründen. Es geht ja nicht um das Weiße Haus, sondern um die beiden Kammern im Kongress. Und gewöhnlich wird der US-Präsident zur Halbzeit seiner Amtszeit sowieso abgestraft, Trump ist sogar besonders unbeliebt.