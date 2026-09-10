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MeinungUSATrump ist für die Republikaner inzwischen eine gewagte Wette

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Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner in Dallas.
US-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner in Dallas.
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Der US-Präsident wird normalerweise zur Halbzeit seiner Amtszeit sowieso abgestraft, dieser aber ist besonders unbeliebt. Offenbar rechnet nicht mal er selbst damit, auf gewöhnlichem Weg genug Stimmen zu bekommen.

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Die amerikanischen Demokraten dürfen sich freuen, sie haben bei den Zwischenwahlen einen dankbaren Gegner. Er heißt Donald Trump. Normalerweise hält sich der jeweilige US-Präsident aus diesen Midterms weitgehend heraus, aus guten Gründen. Es geht ja nicht um das Weiße Haus, sondern um die beiden Kammern im Kongress. Und gewöhnlich wird der US-Präsident zur Halbzeit seiner Amtszeit sowieso abgestraft, Trump ist sogar besonders unbeliebt.

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