Auch das kann Donald Trump: eine vordergründig sagenhaft langweilige Rede an die Nation halten, in der aber in Wahrheit so viel Sprengstoff steckt, dass man das ganze Land damit in die Luft jagen könnte. Trump sprach fast gar nicht über aktuelle Themen. Womöglich hätte es viele Amerikanerinnen und Amerikaner interessiert zu erfahren, mit welcher Strategie die US-Regierung Dutzende Milliarden Dollar in einem Krieg verfeuert, von dem vor allem das iranische Regime zu profitieren scheint. Trump hätte über so vieles sprechen können, vielleicht sogar darüber, was er mit den kommenden beiden Jahren seiner Präsidentschaft vorhat, mal abgesehen davon, die Hauptstadt Washington mit an ihn gemahnenden Bauwerken zu überziehen und sein Gesicht auf alles drucken und prägen zu lassen, was sich nicht wehren kann – seien es Pässe, Goldmünzen, Geldscheine oder Besucherkarten für die Nationalparks. Doch Trump sprach im Grunde nur über ein Thema: dass ihm die Wahl von 2020 gestohlen worden sei. Warum?