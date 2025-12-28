Zum Hauptinhalt springen

MeinungPersonenkultMao, Stalin und Walt Disney – aus welchen Fantasien der Messias Trump schöpft

Kommentar von Hilmar Klute

Lesezeit: 2 Min.

Religiöser Monsterkitsch für einen, der sich als Messias des weißen Mannes feiern lässt.
Religiöser Monsterkitsch für einen, der sich als Messias des weißen Mannes feiern lässt. (Foto: Ramon van Flymen/IMAGO)

Der amerikanische Präsident lässt seinem Bilde huldigen, wie das sonst nur Autokraten bizarrster Diktaturen tun. Einen Unterschied allerdings gibt es.

Donald Trump hat innerhalb sehr kurzer Zeit ein Kulturphänomen in die amerikanische Wirklichkeit transportiert, das man bislang nur aus bizarr ausgestalteten Diktaturen kannte: den Personenkult. Der US-Präsident benötigte nicht einmal ein Jahr, um die Republikanische Partei komplett zum willenlosen Wirtsträger seiner disneyhaften Herrscherfantasien zu machen.

