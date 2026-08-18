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MeinungKrieg am GolfDer US-Präsident bellt, weil er nicht beißen kann

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Kommentar von Tomas Avenarius

Lesezeit: 1 Min.

Radau zu machen, kann auch eine Strategie sein: US-Präsident Donald Trump.
Radau zu machen, kann auch eine Strategie sein: US-Präsident Donald Trump. Julia Demaree Nikhinson/AP

Donald Trump droht seinem treuen Verbündeten Oman, es „in Grund und Boden zu bomben“. Warum nur? Weil ihn das iranische Regime so gekonnt auflaufen lässt.

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Dass Donald Trump ein schlechter Verlierer ist, haben die Machthaber in Teheran früh verstanden – und den US-Präsidenten in sechs Monaten Krieg militärisch und politisch Schritt für Schritt gekonnt auflaufen lassen. Nun muss Trump die wenigen Karten, die er noch auf der Hand hat, neu bewerten. Findet er noch ein Ass oder einen Joker? Der Überwältigungssieg aus der Luft ist ausgeblieben; der politische Deal zur Öffnung der Straße von Hormus erweist sich als Non-Starter; die Islamische Republik wirtschaftlich zu erdrosseln, wird dauern, und ein Erfolg ist keineswegs garantiert. Was also tun?

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