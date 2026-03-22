Nur wenige Tage ist es her, dass sich Donald Trump über Barack Obamas Atomabkommen mit Iran lustig gemacht hat. Der US-Präsident sprach von „einem der dümmsten Deals überhaupt“. Iran sei dadurch an viel Geld gekommen. „So dumm“, sagte Trump. Das Abkommen aus dem Jahr 2015 hatte die Lockerung von Sanktionen beinhaltet, wodurch Teheran Zugriff auf blockierte Vermögen erhielt. Im Gegenzug musste es die Anreicherung von Uran begrenzen und Kontrollen zulassen.
MeinungÖl-Sanktionen gelockertDer US-Präsident finanziert jetzt seinen Kriegsgegner
Kommentar von Charlotte Walser, Washington
Lesezeit: 1 Min.
Es klingt wie eine erfundene Pointe: Iran darf mit freundlicher Genehmigung der USA bereits verladenes Öl an die meisten Staaten verkaufen. Donald Trump ist die Situation entglitten.
Krieg gegen Iran:Trump sendet widersprüchliche Signale – und stellt Iran ein Ultimatum
Der US-Präsident kündigt einen Rückzug an, schickt aber weitere Soldaten ins Kriegsgebiet. Die Straße von Hormus wollte er eigentlich von anderen Nationen bewachen lassen. Doch nun folgt auch hier die Kehrtwende.
Lesen Sie mehr zum Thema