Nur wenige Tage ist es her, dass sich Donald Trump über Barack Obamas Atomabkommen mit Iran lustig gemacht hat. Der US-Präsident sprach von „einem der dümmsten Deals überhaupt“. Iran sei dadurch an viel Geld gekommen. „So dumm“, sagte Trump. Das Abkommen aus dem Jahr 2015 hatte die Lockerung von Sanktionen beinhaltet, wodurch Teheran Zugriff auf blockierte Vermögen erhielt. Im Gegenzug musste es die Anreicherung von Uran begrenzen und Kontrollen zulassen.