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MeinungÖl-Sanktionen gelockertDer US-Präsident finanziert jetzt seinen Kriegsgegner

Kommentar von Charlotte Walser, Washington

Lesezeit: 1 Min.

Donald Trump wollte doch eigentlich als Präsident in die Geschichte eingehen, der etwas Großes geleistet hat.
Donald Trump wollte doch eigentlich als Präsident in die Geschichte eingehen, der etwas Großes geleistet hat. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Es klingt wie eine erfundene Pointe: Iran darf mit freundlicher Genehmigung der USA bereits verladenes Öl an die meisten Staaten verkaufen. Donald Trump ist die Situation entglitten.

Nur wenige Tage ist es her, dass sich Donald Trump über Barack Obamas Atomabkommen mit Iran lustig gemacht hat. Der US-Präsident sprach von „einem der dümmsten Deals überhaupt“. Iran sei dadurch an viel Geld gekommen. „So dumm“, sagte Trump. Das Abkommen aus dem Jahr 2015 hatte die Lockerung von Sanktionen beinhaltet, wodurch Teheran Zugriff auf blockierte Vermögen erhielt. Im Gegenzug musste es die Anreicherung von Uran begrenzen und Kontrollen zulassen.

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Der US-Präsident kündigt einen Rückzug an, schickt aber weitere Soldaten ins Kriegsgebiet. Die Straße von Hormus wollte er eigentlich von anderen Nationen bewachen lassen. Doch nun folgt auch hier die Kehrtwende.

SZ PlusVon Charlotte Walser

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