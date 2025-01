Boris Herrmann , New York

Der neue US-Präsident demonstriert am ersten Tag im Amt seine durchaus populäre Verachtung für protokollarische Normalität. Das Einzige, was man ihm zugutehalten muss: Es kann keiner, der ihn gewählt hat, sagen, er hätte es nicht gewusst.

Es wäre ein ganz und gar aussichtsloses Unterfangen, einen schamlosen Lügner wie Donald Trump an seinen Wahlversprechen zu messen. Aber dieses eine ist vielleicht doch noch einmal eine Erwähnung wert: Trump hatte angekündigt, zum Einstieg in seine zweite Amtszeit als US-Präsident ein Diktator für einen Tag zu sein. Am Morgen danach lässt sich festhalten: Er mag vielleicht nicht das Bild eines lupenreinen Diktators abgegeben haben, aber es war immer noch eine höchst irritierende Mischung aus einem rachsüchtigen Autokraten und einem selbstverliebten Theokraten.