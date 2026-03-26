Der Versuch, die Gedankenwelt Donald Trumps zu verstehen, ist wohl von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Auch nach knapp vier Wochen weiß so gut wie niemand – vermutlich er selbst eingeschlossen –, warum Trump diesen Krieg gegen Iran begonnen hat. Wenn es aber in dem für diesen Präsidenten charakteristischen Chaos zwischen 48-Stunden-Ultimatum und Fünf-Tage-Frist, zwischen angekündigtem Rückzug und angekündigtem Vernichtungsschlag, zwischen Ölpreis hoch, runter und wieder hoch irgendeine Konstante gibt, dann ist es die Kriegsrhetorik dieser US-Regierung: die zur Schau gestellte Freude an der Gewalt.
MeinungUSADer Krieg, der Tod, das Leid – sind für Trump nur Unterhaltung
Kommentar von Boris Herrmann
Lesezeit: 3 Min.
So gut wie niemand weiß, welchem Zweck die Angriffe auf Iran dienen. So offensichtlich wie erschütternd dagegen ist die zur Schau gestellte Freude dieser Regierung an der Gewalt.
USA:Unter Trumps Stammwählern rumort es
Iran-Krieg und steigende Benzinpreise lassen so manchen Anhänger an seinem Präsidenten zweifeln. In den Südstaaten holen viele die Trump-Fahne ein, einige üben auch offen Kritik.
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