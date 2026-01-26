Alle amerikanischen Wähler und Wählerinnen sollten sich diese Videos anschauen, vor allem jedes Kongressmitglied. Jeder und jede sollte sehen, wie Angestellte der Einwanderungsbehörde ICE oder der Grenzschutzeinheit Border Patrol in Minneapolis einen Mann und eine Frau erschießen. Wie sie Renée Nicole Good töten, unbewaffnete Mutter dreier Kinder, und Alex Jeffrey Pretti, Intensivpfleger in einem Krankenhaus, beide wurden nur 37 Jahre alt.