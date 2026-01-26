Alle amerikanischen Wähler und Wählerinnen sollten sich diese Videos anschauen, vor allem jedes Kongressmitglied. Jeder und jede sollte sehen, wie Angestellte der Einwanderungsbehörde ICE oder der Grenzschutzeinheit Border Patrol in Minneapolis einen Mann und eine Frau erschießen. Wie sie Renée Nicole Good töten, unbewaffnete Mutter dreier Kinder, und Alex Jeffrey Pretti, Intensivpfleger in einem Krankenhaus, beide wurden nur 37 Jahre alt.
MeinungUSADies ist Donald Trumps Rache an demokratisch regierten Regionen
Kommentar von Peter Burghardt, Washington
Lesezeit: 1 Min.
Was Einwanderungsbehörde und Grenzschützer in Minneapolis abziehen, hat nichts mit notwendiger Polizeiarbeit zu tun. Und immer mehr Menschen wollen das nicht mehr hinnehmen.
USA:Der Kampf um Amerika
Für die Einwohner von Minneapolis ist es der absolute Horror, wenn ICE-Truppen durch die Straßen ziehen, vermummt, gesetzlos, gewaltbereit. Und jetzt also der zweite Tote in wenigen Wochen. Warum sich hier die Zukunft des Landes entscheiden könnte.
