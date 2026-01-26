Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSADies ist Donald Trumps Rache an demokratisch regierten Regionen

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Vorsicht, Polizei bei der Arbeit: Beamte haben gerade eine Demonstration rund um ein Hotel in Minneapolis aufgelöst. (Foto: Scott Olson/AFP/Getty Images)

Was Einwanderungsbehörde und Grenzschützer in Minneapolis abziehen, hat nichts mit notwendiger Polizeiarbeit zu tun. Und immer mehr Menschen wollen das nicht mehr hinnehmen.

Alle amerikanischen Wähler und Wählerinnen sollten sich diese Videos anschauen, vor allem jedes Kongressmitglied. Jeder und jede sollte sehen, wie Angestellte der Einwanderungsbehörde ICE oder der Grenzschutzeinheit Border Patrol in Minneapolis einen Mann und eine Frau erschießen. Wie sie Renée Nicole Good töten, unbewaffnete Mutter dreier Kinder, und Alex Jeffrey Pretti, Intensivpfleger in einem Krankenhaus, beide wurden nur 37 Jahre alt.

USA
:Der Kampf um Amerika

Für die Einwohner von Minneapolis ist es der absolute Horror, wenn ICE-Truppen durch die Straßen ziehen, vermummt, gesetzlos, gewaltbereit. Und jetzt also der zweite Tote in wenigen Wochen. Warum sich hier die Zukunft des Landes entscheiden könnte.

SZ PlusVon Peter Burghardt, Minneapolis/Washington

