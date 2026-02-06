Jetzt beginnen in Amerika die dramatischen Vergleiche. Ein Kolumnist der New York Times äußerte kürzlich den Verdacht, dass Minneapolis das Gettysburg von Donald Trump sein könnte – die Schlacht dort galt einst als Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg zugunsten der Unionstruppen gegen die Südstaatler. Deren General Robert E. Lee hatte sich bei seiner Offensive schwer verschätzt und musste den Rückzug antreten.