MeinungUSAMinneapolis kann für Trump ein Wendepunkt sein

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Proteste gegen die Einheiten der ICE-Einwanderungsbehörde in Minneapolis.
Proteste gegen die Einheiten der ICE-Einwanderungsbehörde in Minneapolis. (Foto: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP)

Hat sich der amerikanische Präsident in seinem Machtrausch übernommen? Seine Umfragewerte sinken jedenfalls. Keine guten Aussichten für die Midterms im Herbst.

Jetzt beginnen in Amerika die dramatischen Vergleiche. Ein Kolumnist der New York Times äußerte kürzlich den Verdacht, dass Minneapolis das Gettysburg von Donald Trump sein könnte – die Schlacht dort galt einst als Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg zugunsten der Unionstruppen gegen die Südstaatler. Deren General Robert E. Lee hatte sich bei seiner Offensive schwer verschätzt und musste den Rückzug antreten.

