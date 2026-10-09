Zum Hauptinhalt springen

MeinungÖffentliche HinrichtungUnter Trump begeben die USA sich auf das Niveau des IS

Kommentar von Charlotte Walser

Lesezeit: 2 Min.

Er hat 13 Menschen getötet und 32 weitere verletzt: Nidal Hasan, ehemalige Armeepsychiater und Offizier.
Er hat 13 Menschen getötet und 32 weitere verletzt: Nidal Hasan, ehemalige Armeepsychiater und Offizier.
Handout ./Reuters

Der Präsident und sein Verteidigungsminister wollen die Erschießung eines Mörders per Livestream übertragen. Sie bestehen also darauf, ihr Land weiter zu verrohen.

SZ bei Google bevorzugen

Am 19. August 2014 verbreitete der Islamische Staat ein Video, es war nur dreißig Sekunden lang und etwas verwackelt. Zu sehen war der US-Journalist James Foley, kniend. Dahinter zwei maskierte Männer, einer hielt einen Säbel. Der Henker holte aus, schlug zu. Die Welt war entsetzt. Später sperrten große Plattformen die Kanäle des IS, um die Verbreitung solch barbarischer Propaganda-Videos zu unterbinden.

Zur SZ-Startseite

Todesstrafe in den USA
:„Deshalb haben wir uns jetzt für Erschießungskommandos entschieden“

Wie viele US-Amerikaner hält der Republikaner Bruce Skaug die Todesstrafe für angemessen. Ein Gespräch über Humanität im Todestrakt, technische Probleme mit der Giftspritze und die Zukunft von Christa Pike.

SZ PlusInterview von Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite